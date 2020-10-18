«Ротор» — «Тамбов»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

18 октября «Ротор» принимает «Тамбов» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры не могут выделить явного фаворита среди соперников. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.24. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 2.26.