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«Ротор» — «Тамбов»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки

«Ротор» — «Тамбов»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

18 октября «Ротор» принимает «Тамбов» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры не могут выделить явного фаворита среди соперников. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.24. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Тамбов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 2.26.

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У обеих команд проблемы с реализацией, но в обороне всё более-менее отлажено.
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