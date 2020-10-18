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«Арсенал» — «Урал»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки

«Арсенал» — «Урал»: прямая трансляция матча, какой канал, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

18 октября тульский «Арсенал» принимает «Урал» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.74. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Урал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

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За шесть домашних матчей туляки забили 10 голов.
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