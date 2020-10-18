«Ростов» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ, какой канал, прогнозы и ставки

18 октября «Ростов» принимает «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу жёлто-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех грозненцев оценён букмекерами коэффициентом 3.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

«Ростов» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев с Мелкадзе не оставят в покое Карпина и Ерёменко За два последних тура в РПЛ ростовчане пропустили больше, чем за первые семь.