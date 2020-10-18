ЦСКА — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.60.
«Московское дерби. Шесть матчей подряд ЦСКА не может обыграть «Динамо». Матчи получаются не очень результативными. Была и ничья — 2:2, но вопреки обстоятельствам, случай.
У динамовцев новый тренер — немец Сандро Шварц. Он приходит во вполне сложившуюся, хорошую, готовую команду.
ЦСКА — команда молодая, подвижная. И динамовцы это прекрасно понимают. У ЦСКА многие футболисты уезжали в молодежную сборную. Это наверняка скажется. Скажется и если Марио Фернандес не сыграет, у него сомнительный тест. Нет Щенникова, дисквалифицирован Магнуссон. Сигурдссон под вопросом.У динамовцев многие игроки уезжали. Не будет дисквалифицированного Паршивлюка.
Вряд ли эта встеча получится результативной. В семи предыдущих встречах команд в РПЛ из восьми ЦСКА не забивал. И вообще, как правило, матчи между этими командами получаются плотными и нерезультативными.
Мой прогноз — «тотал меньше 2.5 мяча».
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