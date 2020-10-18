Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Павла Городницкого на бой UFC254

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который состоится в рамках UFC 254.



Ставка: победа Гэтжи за 3.80.



«Я очень много ждал, очень много думал, хотя анализировать вроде бы нечего. Понятно, как будет драться, а вернее, бороться Хабиб. У него стабильно одна и та же тактика – он становится всё круче и опытнее, здесь даже нечего обсуждать.



Гэтжи — безумно интересный парень, потому что он базовый борец. Он борется с детства. Обычно западные бойцы ударники, которые нехотя подтягивают борьбу, потому что надо сопротивляться тем, кто борется. А Гэтжи не такой – у него борьба на высочайшем уровне. Я посмотрел, как Гэтжи бился с Тони Фергюсоном. Он очень грамотно перестроился во время боя – Тони пошатнул Гэтжи, но тот поменял тактику и не оставил Фергюсону ни одного шанса. Это серьёзная ачивка, потому что в карьере Хабиба Нурмагомедова, на мой взгляд, не было такого уровня оппонентов, как Тони Фергюсон, а Гэтжи его завалил.



Я много видео смотрел с Гэтжи, много читал интервью с ним – крайне умный человек, умный боец. Он явно миллион раз пересматривал старые бои Хабиба, он избежит ошибок и сможет создать серьёзнейшие проблемы для Хабиба.



Я ставлю на сенсацию, на победу Гэтжи. Но рекомендую не кидать какую-то огромную сумму, с которой вам будет жалко расстаться. Можно рискнуть небольшой суммой, как это сделаю я».