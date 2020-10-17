Ломаченко — Лопес: прогноз Александра Емельяненко на бой 18 октября 2020 года

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Василий Ломаченко — Теофимо Лопес.



Ставка: победа Ломаченко за 1.28.

«Ломаченко реально молодец, трудолюбивый мужик, идёт к мечте и сметает всех соперников на пути. Хорошо, что он выступает не здесь, иначе бы похоронил навыки и карьеру. В Америке он бился много раз, поэтому проблем с волнением и давлением у него быть не должно.



Лопеса плохо знаю. Известно, что гондурасец мощно бьет, всегда целит в челюху. Но Вася вряд ли его боится, он уже снимал беспроигрышные серии соперникам раньше. У Ломы бойцовский интеллект зашкаливает, очень нравится, как он умеет думать во время поединка.



Движения грамотные, удары выверенные — это все про него. Думаю, единственное, чего ему нужно опасаться, — хуков Лопеса с левой и правой сторон. Но не зря же украинец тренируется как проклятый, должен был досконально изучить сильные стороны оппонента. Думаю, Лопес рано или поздно «лопнет» и ближе к последним раундам будет сдавать. Предлагаю поставить на победу нашего парня».