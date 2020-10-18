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«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.63, ИТБ 2.5 гола «Тоттенхэма» за 3.00.

«Лондонцы в последних матчах устроили просто фестиваль голов. И ладно бы плохонький израильский клуб показательно выпороли. Так они ещё и МЮ деклассировали (6:1). Так жестоко Моуринью своих «бывших» ещё не наказывал. В матче с «Вест Хэмом», завалившим два матча АПЛ, «Хотспур» выглядит фаворитом. У «Арсенала» и «Эвертона» не было проблем с «молотами».

Но это АПЛ. И встречи «Ливерпуля» с «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» с «Лестером» показывают, что здесь возможно всё. Особенно в этом сезоне. Здравый смысл требует поставить на победу «Тоттенхэма» с его личным тоталом больше 2.5".

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