«Арсенал Тула» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч 11-го тура чемпионата России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал Тула» — «Урал», который состоится 18 октября.

Ставка: победа тульского «Арсенала» за 2.13, тотал меньше 2.5 гола за 1.75.

«У «Арсенала» пополнение в группе атаки случилось во время международной паузы, туляков усилили Панченко, Джорджевич, да и Луценко должен вернуться в строй. Раньше был дефицит с нападающими, теперь же у тренерского штаба появился неплохой выбор. «Арсеналу» нужно уходить из нижней части таблицы, чемпионат уже почти дошёл до середины. Поставлю на победу хозяев, хотя, думаю, голов будет не так много. Скорее всего, туляки выиграют со счётом 1:0 или 2:0».