«Ротор» — «Тамбов»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 7.10

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Тамбов», который состоится 18 октября.

Ставка: ничья за 3.10, точный счёт матча 0:0 за 7.10.

«Обе команды испытывают проблемы с организацией игры в атаке, хотя в обороне у них все более или менее отлажено. Ожидаю осторожного футбола, с небольшим количество моментов. Цена ошибки высока, очки очень нужны обеим командам, поэтому рисковать никто не станет. Думаю, вполне вероятна ничья. Вполне допускаю, что голов вообще не увидим».

Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.24. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.