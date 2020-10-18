Ломаченко — Лопес: результат боя 18.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в лёгком весе украинцем Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом.



Все судьи отдали победу Лопесу: Тим Читэм и Стив Вайсфельд со счётом 116-112 и 117-111, Джули Ледерман зафиксировала победу Лопеса со счётом 119-109. Андре Уорд, оценивавший бой по раундам в трансляции ESPN, выставил равный счёт 114-114.

Эксперты не сомневались в победе Ломаченко, предлагая на украинца коэффициент 1.25. На ничью давали 22.0, на победу Лопеса — 4.25. С 1000 рублей можно было выиграть 4250 рублей.

При этом букмекеры были уверены, что бой продлится всю дистанцию. На этот расклад предлагали 1.70, на досрочное завершение — 2.20. Победа Лопеса по очкам шла за 13.0.