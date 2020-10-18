Чорич — Рублёв: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут матч
18 октября Борна Чорич и Андрей Рублёв сыграют в финальном матче турнира в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом Рублёва, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.25 (75%). Успех Чорича оценён коэффициентом 4.00 (25%).
Аналитики считают, что матч Борна Чорич — Андрей Рублёв не получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.04, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.83. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.75.
Ставки на тай-брейк принимаются за 2.30. Если в одном из сетов кто-то проиграет все шесть геймов, зайдёт коэффициент 12.0. Тотал больше 1.5 матчбола идёт за 2.20.
Борна Чорич — Андрей Рублёв. Прогноз: триумф россиянина в Петербурге под большим вопросом
В трёх предыдущих личных встречах Рублёв не отдал ни сета, но не всё так просто.
- 18 октября 2020
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