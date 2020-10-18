«Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч 5-го тура АПЛ

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дао прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» — «Астон Вилла».

Ставка: тотал меньше 25.5 фола за 1.95.

«Перед стартом нового тура в АПЛ среднее число фолов за матч остановилось на отметке 23,24. При этом в прошлом сезоне по итогам 380 игр данный показатель составлял 21,45 фола. Так что предлагаемая букмекерскими аналитиками планка тотала существенно больше значений текущего сезона и предыдущего.



Теперь внимательно изучаем индивидуальную статистику команд. Если взять то количество воздушных единоборств, в которые вступают футболисты и то число отборов, которые они предпринимают на земле, то по моим оценкам намечается от 20 до 22 нарушений правил.



Осталось навести справки по поводу судьи. Матч между «Лестером» и «Астон Виллой» будет обслуживать Джонатан Мосс. От среднестатистического арбитра АПЛ он отличается тем, что свистит чуть реже. Цифры разнятся не сильно, но все-таки… С поправкой на судейский фактор мой прогноз по фолам меняется до диапазона от 19 до 21.



Согласитесь, это довольно весомый перевес над букмекерской линией. Так что пробуем играть тотал меньше 25.5 фолов».