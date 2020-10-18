«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» – «Вест Хэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.62.
«Тоттенхэм» всиречается на своем стадионе в дерби с «Вест Хэмом». Последние встречи оставались за нынешними хозяевами.
«Шпоры» находятся в хорошей форме, об этом говорят шесть забитых мячей в ворота «Манчестер Юнайтед» (6:1), да и в Лиге Европы они дошли до групповой стадии.
На мой взгляд, форварды почувствовали кураж и этим нужно умело пользоваться тренерскому штабу. Жду сегодня от Сона и Кейна два-три гола на двоих.
«Молотобойцы» не питают больших надежд от сегодняшней встречи, поскольку борются за выживание, несмотря на сенсационные победы над крепким «Лестером» (3:0) и «Вулверхэмптоном» (4:0). Думаю, слишком повезло им в предыдущих двух турах — так просто столь сильных противников не обыграть. Удача когда-нибудь отвернется, а уровень игроков ниже, чем у Жозе Моуриньо".
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