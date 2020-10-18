ЦСКА — «Динамо»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва.
Ставка: победа ЦСКА за 1.85.
«Старые соперники, которые всегда бескомпромиссно выясняют свои отношения на площадке, не зависимо от того, в каком турнирном положении они находятся. В нынешней ситуации команды разделяют в таблице Запада 9 очков, армейцы- первые, динамовцы – шестые. При этом, бело-голубые показывают достаточно интересный и мощный хоккей.
Что интересно: и динамовцы, и армейцы свои последние матчи провели с хоккеистами СКА. И те, и другие – победили. Теперь они будут выяснять отношения в очной дуэли. У динамовцев было на четыре дня больше для восстановления, но я думаю, что это не является положительным моментом для них.
Армейцы хороши, играют в быстрой силовой манере, побеждают своих соперником благодаря скоростной работе. Недавняя победа над СКА придаст для игроков ЦСКА еще больше уверенности и наглости в предстоящем матче. При правильном планировании тренерского штаба, команде хватает одного дня для восстановления. Так что длительная пауза (свой последний матч «Динамо» провело 12 октября) – не в пользу «Динамо»
ЦСКА победит, у них более ровный состав. Выбираю ставку победа ЦСКА в основное время за 1.85».
- 18 октября 2020
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