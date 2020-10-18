«Ростов» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат».
Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.
«Честно говоря, даже не успеваешь отследить все трансферы «Ростова». Их огромное количество. И ушли многие футболисты буквально в последние дни. Это и Чернов, и Ионов, и Чистяков, и Логашов, и Долгов. Может, кого-то даже забыл. Но и приобретения есть, в основном, правда, иностранцы, о которых пока что сказать что-то очень тяжело. Не знаком с ними. Ребята многие из норвежского чемпионата.
Думаю, сложно будет «Ростову» в этом матче. Перестройка масштабная. Карпину нужно время, чтобы выстроить новую команду. Хорошо хоть Норманн пока никуда не ушел.
«Ахмат» будет иметь преимущество в сыгранности. Понятно, что он сыграет от соперника, иногда будет его поджимать, заставлять ошибаться. Думаю, все шансы у грозненцев не проиграть в этой встрече. Игра результативной не будет. «Ростов» и так мало забивал и пропускал, за исключением игры с «Сочи», а сейчас ему будет еще сложнее. Мой вариант — «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».
- 18 октября 2020
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