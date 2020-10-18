«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Валенсия».

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.65.

«Валенсийское дерби. «Вильярреал» повыше в турнирной таблице. Здесь не нужно разглагольствовать, ходить вокруг да около. «Вильярреал» сейчас просто помощнее выглядит по составу, да и по игре, наверное, тоже. «Вильярреал» — 4-й, у него 8 набранных очков, но отрицательная разница забитых и пропущенных мячей. Все из-за одной игры с «Барселоной» (0:4). Но ничего «Вильярреал» не пропустил от «Атлетико». Это говорит о том, что бывший тренер «Валенсии» Унай Эмери, ныне тренирующий «Вильярреал», старается найти какой-то баланс.



«Валенсия», откровенно говоря, где-то даже перебрала очков (7). Никогда клуб не подписал в трансферное окно. Есть проблемы с Хави Грасией. Он хотел уйти, но клуб затребовал у тренера неустойку. Грасия был не в состоянии выплатить необходимую сумму.



«Вильярреал» сейчас получше. Здесь есть своя дополнительная интрига. Многие футболисты «Вильярреала» раньше выступали за «Валенсию». Это и Парехо, и Коклен (его участие в матче под вопросом), Пако Алькасер. По всем компонентам «Вильярреал» сейчас предпочтительнее.



Мой прогноз — «победа «Вильярреала». Не знаю, правда, сыграет ли Жерар Морено, лучший игрок «Вильярреала». У него травма после сборной. Но если сыграет, это еще больше увеличит шансы хозяев».