«Бетис» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Реал Сосьедад».
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.90.
«Матч, скорее, про голы. Встречаются соседи по турнирной таблице. 2-е и 3-е места занимают команды. В последних четырех матчах они неизменно пробивали верх. Атака хороша и у тех, и у других. Понятно, что может как-то повлиять отъезд многих ведущих футболистов в сборные. Но мне кажется, что, когда мы говорим «Бетис» — «Реал Сосьедад», это про голы.
В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Бетис» у себя выиграл 3:0, показав очень хороший футбол. При Руби это была чуть ли не лучшая игра. «Реал Сосьедад» у себя дома выиграл 3:1. За год до этого тоже два верховых матча было. И в Кубке Испании в 1/8 2:2 сыграли, и на «Аноэте» 2:1 «Сосьедад» выиграл.
Думаю, в этой системе координат матч про голы. Мой прогноз — «тотал больше 2.5 мяча».
- 18 октября 2020
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