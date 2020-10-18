«Рома» — «Беневенто»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Беневенто».

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.87.

«Хороший старт не должен оттенять главное: защита у «ведьм» крайне слабая, а везение рано или поздно завершится. Это идеальный соперник для того, чтобы забить пару-тройку мячей, одержать яркую победу и вернуть уверенность. «Роме» сейчас её не хватает.



В первом туре получили техническое поражение из-за бюрократической ошибки, затем чуть не проиграли в большинстве «Ювентусу» (2:2). Единственный позитив — нервная победа над «Удинезе» перед международной паузой (1:0) при довольно бледном качестве футбола. Хозяева смотрелись не хуже.



В предыдущий заход «Беневенто» в Серию А обе очные встречи получились результативными — 5:2 и 4:0. Никаких проблем с голами тут быть не должно: гости ужасны в защите, зато свой гол-два исправно находят. А оборона у римлян не впечатляет, даже схема с тремя центральными защитниками не спасает от проблем.



Вариантов достаточно: тотал больше 3 гола за 1.87, обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.08, а также 1Х + обе забьют за 1.95. Нам больше нравится первый вариант, но это дело вкуса».