«Рома» — «Беневенто»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Беневенто».
Ставка: тотал больше 3 гола за 1.87.
«Хороший старт не должен оттенять главное: защита у «ведьм» крайне слабая, а везение рано или поздно завершится. Это идеальный соперник для того, чтобы забить пару-тройку мячей, одержать яркую победу и вернуть уверенность. «Роме» сейчас её не хватает.
В первом туре получили техническое поражение из-за бюрократической ошибки, затем чуть не проиграли в большинстве «Ювентусу» (2:2). Единственный позитив — нервная победа над «Удинезе» перед международной паузой (1:0) при довольно бледном качестве футбола. Хозяева смотрелись не хуже.
В предыдущий заход «Беневенто» в Серию А обе очные встречи получились результативными — 5:2 и 4:0. Никаких проблем с голами тут быть не должно: гости ужасны в защите, зато свой гол-два исправно находят. А оборона у римлян не впечатляет, даже схема с тремя центральными защитниками не спасает от проблем.
Вариантов достаточно: тотал больше 3 гола за 1.87, обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.08, а также 1Х + обе забьют за 1.95. Нам больше нравится первый вариант, но это дело вкуса».
- 18 октября 2020
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15