«Ростов» — «Ахмат»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 11-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат».
Ставка: обе забьют за 1.97.
«В команде Валерия Карпина перетасовка состава. Приличное количество футболистов основной обоймы перешло в другие клубы, во всех случаях можно говорить об уходе на повышение. Зато ростовчане успели приобрести нескольких молодых и интересных футболистов, трансферная стоимость которых в ближайшее время наверняка возрастёт.
Впрочем, гол жёлто-синие забить должны. В последнее время с этим особенных проблем не было, но вот к обороне вопросы имеются. Восемь пропущенных в трёх официальных матчах. Многовато будет.
Андрей Талалаев сумел стабилизировать игру «Ахмата», клуб стал более агрессивным в атаке. Да и на выездах грозненцы не так уж плохи. В четырёх матчах в гостях забили шесть голов. При таких раскладах проверил бы ставку на голы в обе стороны за коэффициент 1.97».
- 18 октября 2020
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