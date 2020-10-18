ЦСКА — «Динамо»: результат матча 18.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Динамо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

В начале встречи гол забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, но арбитр отменил взятие ворот из-за фола в атаке Константина Кучаева. Вскоре «армейцы» потеряли защитника Вадима Карпова, который был заменён из-за удара в лицо от нападающего «Динамо» Владислава Грулёва.



Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Кучаев с передачи Чалова. Спустя несколько минут преимущество ЦСКА увеличил Чидера Эджуке с паса Виктора Васина. На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Никола Моро, которому ассистировал Даниил Лесовой. На 67-й минуте третий гол забил Игорь Дивеев. Вскоре «Динамо» осталось вдесятером из-за удаления Романа Евгеньева.

Эксперты отдавали предпочтение ЦСКА, на победу красно-синих давали 2.13. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 2130 рублей. Ничья шла за 3.52, успех «Динамо» — за 4.00.

На тотал больше 2.5 мяча предлагали поставить за 2.43, на обе забьют — за 2.00, на удаление — за 4.25.