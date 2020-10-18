ЦСКА — «Динамо»: результат матча 18.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Динамо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
В начале встречи гол забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, но арбитр отменил взятие ворот из-за фола в атаке Константина Кучаева. Вскоре «армейцы» потеряли защитника Вадима Карпова, который был заменён из-за удара в лицо от нападающего «Динамо» Владислава Грулёва.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте автором забитого мяча стал Кучаев с передачи Чалова. Спустя несколько минут преимущество ЦСКА увеличил Чидера Эджуке с паса Виктора Васина. На 57-й минуте разрыв в счёте сократил Никола Моро, которому ассистировал Даниил Лесовой. На 67-й минуте третий гол забил Игорь Дивеев. Вскоре «Динамо» осталось вдесятером из-за удаления Романа Евгеньева.
Эксперты отдавали предпочтение ЦСКА, на победу красно-синих давали 2.13. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 2130 рублей. Ничья шла за 3.52, успех «Динамо» — за 4.00.
На тотал больше 2.5 мяча предлагали поставить за 2.43, на обе забьют — за 2.00, на удаление — за 4.25.
- 18 октября 2020
-
22:39
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:50