«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 5-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Вулверхэмптон».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«У «Вулверхэмптона» на старте две победы и два поражения. В первом туре он обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Далее проиграл две игры с общим счётом 1:7 – «Манчестер Сити» (1:3) и «Вест Хэму» (0:4). Ну а в последнем туре получилось обыграть «Фулхэм» (1:0).



Правда, «дачники» сейчас находятся на 20-м месте, пропустив 11 голов. При этом нельзя сказать, что выступление «волков» в том матче было убедительным. Команда Нуну Эшпириту Санту только работает над тем, чтобы набрать свой ход.



Впереди у неё три игры — с «Лидсом», «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас». Необходимо набрать в них как можно больше очков, поскольку далее в календаре идут соперники гораздо крепче. Тут и «Лестер», и «Арсенал», и «Ливерпуль».

В прошлом сезоне «Вулверхэмптону» неплохо давались выездные матчи. За 19 выездов он забил 24 гола и набрал 28 баллов. Рауль Хименес и Адама Траоре сейчас в порядке, а потому наверняка свой гол они соорудят.



Однако «Лидс» здорово играет при Бьельсе, за четыре тура он сумел забить девять голов. На своём поле поразить ворота Руя Патрисиу белым вполне по силам. Так что мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.82".