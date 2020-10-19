СКА — «Витязь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Витязь».



Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.75.



«СКА победит. Ребятам надо реабилитироваться после неудачной поездки в Москву, где прошло первое в сезоне «армейское» дерби. Но ЦСКА в той игре и правда был сильнее своих питерских «друзей». СКА немного отдохнул, вернулся в Санкт-Петербург и теперь должен показать себя во всей красе.



У гостей очень хорошо играет Ежов, но хозяева себя проявят должным образом. Они готовы, потому что есть желание, настрой. Многие хоккеисты выздоровели. Так что шайбы в две победят петербуржцы, может даже и с более крупным преимуществом, но много голов я не жду. На двоих больше шести точно не будет. Шанс выиграть есть у всех, в том числе и у подольчан в этом матче, но их соперник сегодняшний просто сильнее.



Многое будет зависеть от вратарей. Результат каждого поединка действительно во многом зависит от действий на последнем рубеже. Вот взять «армейское» дерби. Полтора периода дела шли у москвичей, полтора — у питерцев. Но хозяева реализовали свои возможности, а гости — нет. Плюс как раз вратарь ЦСКА действовал замечательно и не позволил обидеть ни себя, ни своих коллег по клубу. Он проявил себя с лучшей стороны и принёс победу своей команде. Итак, в этом матче должен победить СКА», — полагает Кожевников.

СКА — «Витязь». Прогноз: Сёмин и Артюхин наведут шороху в Петербурге на глазах Ротенберга «Витязь» не так часто побеждает, но свои два-три гола забивает исправно.