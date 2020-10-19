«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Ак Барс».
Ставка: ничья в основное время за 4.00.
«Вот и «Йокерит» записался в число добровольных помощников нижегородского «Торпедо», дружными усилиями не позволяющих «автозаводцам» покинуть зону плей-офф Восточной конференции, как бы им этого ни хотелось. На этот раз горячие финские парни дожали «Сибирь» в основное время, забрали два очка, а тут приезжает «Ак Барс», который, по идее, помощнее «Йокерита». По крайней мере, у «Ак Барса» в наличии три Кубка Гагарина, а у финнов сами знаете сколько.
Но у казанцев нынче не лучшие времена. Команда Дмитрия Квартальнова уступила в трёх из четырёх последних матчей. Правда, очки при этом набирала во всех четырёх играх. Но это говорит скорее о вязкости казанской обороны, нежели о силе казанской атаки. Статистика личных встреч опять-таки ничего хорошего сибирякам не сулит. Налицо двукратное преимущество «Ак Барса», и оно в последнее время только увеличивается.
Предполагаю, что определяющим в грядущем матче станет лишний день отдыха, который у «Ак Барса» есть, а у «Сибири» нет. Когда команда играет через день, делать какие-то кардинальные изменения в игре не представляется возможным. А вот одного лишнего дня может и хватить на то, чтобы вывести опытную команду из пике и вернуть для начала хотя бы в горизонтальный полет. Именно поэтому, а также с учётом того, что казанцы страсть как полюбили играть за те же деньги лишнее время, вангую упорную ничью в основное время с последующей победой гостей», — сказал Лебедев.
- 19 октября 2020
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
10:00
-
09:00
-
08:15
-
07:45
- 18 октября 2020
-
22:39
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:55