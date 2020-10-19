«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Ак Барс».



Ставка: ничья в основное время за 4.00.



«Вот и «Йокерит» записался в число добровольных помощников нижегородского «Торпедо», дружными усилиями не позволяющих «автозаводцам» покинуть зону плей-офф Восточной конференции, как бы им этого ни хотелось. На этот раз горячие финские парни дожали «Сибирь» в основное время, забрали два очка, а тут приезжает «Ак Барс», который, по идее, помощнее «Йокерита». По крайней мере, у «Ак Барса» в наличии три Кубка Гагарина, а у финнов сами знаете сколько.



Но у казанцев нынче не лучшие времена. Команда Дмитрия Квартальнова уступила в трёх из четырёх последних матчей. Правда, очки при этом набирала во всех четырёх играх. Но это говорит скорее о вязкости казанской обороны, нежели о силе казанской атаки. Статистика личных встреч опять-таки ничего хорошего сибирякам не сулит. Налицо двукратное преимущество «Ак Барса», и оно в последнее время только увеличивается.



Предполагаю, что определяющим в грядущем матче станет лишний день отдыха, который у «Ак Барса» есть, а у «Сибири» нет. Когда команда играет через день, делать какие-то кардинальные изменения в игре не представляется возможным. А вот одного лишнего дня может и хватить на то, чтобы вывести опытную команду из пике и вернуть для начала хотя бы в горизонтальный полет. Именно поэтому, а также с учётом того, что казанцы страсть как полюбили играть за те же деньги лишнее время, вангую упорную ничью в основное время с последующей победой гостей», — сказал Лебедев.

«Сибирь» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Кормье и Юдин продлят жуткую серию Заварухина Новосибирцы потерпели пять поражений подряд и выпали из зоны плей-офф.