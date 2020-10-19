«Вест Бромвич» – «Бернли»: ставка Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Бромвич» – «Бернли».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.78.



«Это потенциально самый скучный матч тура. Ни тем, ни другим до сих пор не удалось ни разу победить в новом сезоне. Более того, даже моменты у чужих ворот они создают пока с трудом. Пусть «Вест Бром» и забил трижды в ворота «Челси» (и не выиграл), но это скорее казалось случайностью, а не закономерностью.



«Бернли» проиграл все три матча на старте и обнажил за это время разного рода проблемы в каждой из своих линий. Не случайно уже идут разговоры о том, что Шон Дайч, вполне возможно, покинет команду в ближайшее время. Ну а без «рыжего Моуринью», на котором все эти годы всё держалось, перспективы у команды будут не самыми радужными, кто бы ни пришёл ему на смену», — сказал Петросьян.

«Вест Бромвич» — «Бёрнли». Прогноз: здесь вам не «Челси»! «Дрозды» забудут, что такое голы Обеим командам нужно набирать очки, чтобы подняться со дна таблицы АПЛ.