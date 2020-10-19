СКА — «Витязь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА — «Витязь».



Ставка: СКА забросит минимум 4 шайбы за 1.93.



«Тут мы снова должны говорить о коронавирусе. СКА уже пережил пандемию, в состав вернулись многие ведущие игроки. Сейчас другая проблема – куда деть остальных, кто в состав пока не попадает. При этом в СКА есть чехарда и в тренерском штабе: Роман Ротенберг, Андрей Козырев, Лев Бердичевский по кругу исполняют обязанности главного, пока врачи не разрешают Валерию Брагину вернуться на лавку.



Отсюда такие нестабильные результаты. СКА в последних шести матчах победил только два раза, и это был клуб «Сочи» (4:3, 4:1). Остальные четыре раза – это поражения дома от «Магнитки» (1:4), московского «Динамо» (3:4), а также в гостях 2:3 по буллитам от «Барыса» и 1:3 от ЦСКА.



Что же касается «Витязя», то команда отдыхала с 14 октября. Должен был состояться поединок 17 октября в Риге, но местное «Динамо» отменило матч из-за коронавируса. Так что «Витязь» будет свежим.



И я замечу, что в последних четырёх матчах «Витязь» много пропускает: 0:5 от «Локомотива», 6:3 дома с «Амуром», 3:4 от «Автомобилиста».



Я бы здесь взял кэф 1.93 на то, что СКА пробьёт индивидуальный тотал 3.5 шайбы, то есть как минимум четыре раза поразит ворота «Витязя», — сказал Лысенков.

СКА — «Витязь». Прогноз: Сёмин и Артюхин наведут шороху в Петербурге на глазах Ротенберга «Витязь» не так часто побеждает, но свои два-три гола забивает исправно.