СКА — «Витязь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА — «Витязь».
Ставка: СКА забросит минимум 4 шайбы за 1.93.
«Тут мы снова должны говорить о коронавирусе. СКА уже пережил пандемию, в состав вернулись многие ведущие игроки. Сейчас другая проблема – куда деть остальных, кто в состав пока не попадает. При этом в СКА есть чехарда и в тренерском штабе: Роман Ротенберг, Андрей Козырев, Лев Бердичевский по кругу исполняют обязанности главного, пока врачи не разрешают Валерию Брагину вернуться на лавку.
Отсюда такие нестабильные результаты. СКА в последних шести матчах победил только два раза, и это был клуб «Сочи» (4:3, 4:1). Остальные четыре раза – это поражения дома от «Магнитки» (1:4), московского «Динамо» (3:4), а также в гостях 2:3 по буллитам от «Барыса» и 1:3 от ЦСКА.
Что же касается «Витязя», то команда отдыхала с 14 октября. Должен был состояться поединок 17 октября в Риге, но местное «Динамо» отменило матч из-за коронавируса. Так что «Витязь» будет свежим.
И я замечу, что в последних четырёх матчах «Витязь» много пропускает: 0:5 от «Локомотива», 6:3 дома с «Амуром», 3:4 от «Автомобилиста».
Я бы здесь взял кэф 1.93 на то, что СКА пробьёт индивидуальный тотал 3.5 шайбы, то есть как минимум четыре раза поразит ворота «Витязя», — сказал Лысенков.
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