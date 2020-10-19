СКА – «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 19 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Витязь».
Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 1.73.
«Всё нормально. «Витязь», который в нынешнем сезоне может выиграть у кого угодно и проиграть кому угодно, что уже неоднократно показывал, приезжает к СКА, который играет как угодно. И теперь нам надо разобраться в этом уравнении третьей степени с двумя неизвестными и Ротенбергом сверху.
В последних 10 матчах СКА проиграл шесть раз. Это не помешало ему сохранить первое место в дивизионе Боброва, что в первую очередь говорит о силе соперников по этому самому дивизиону. В принципе, если следующие 10 матчей питерцы проведут так же, как и предыдущие, ничего не изменится, и они всё равно будут вторыми в Западной конференции.
У «Витязя» в последних 10 матчах картина веселее – они выиграли половину. Означает ли это, что в Питере «витязи» могут пошуметь и увезти оттуда два очка? Нет, не означает. Пошуметь могут, а вот два очка вряд ли. Вы спросите: почему? Да потому, что «Витязь» — «свой клиент» для СКА. Даже не беря во внимание тот ничтожный факт, что две четвертьфинальные серии плей-офф «Витязь» слил питерцам всухую, в регулярных чемпионатах картина не сильно отличается. Результат последних 18 матчей в регулярных сезонах – 17-1 в пользу СКА. Вам внушает? Мне даже очень. И тут уже не столь важно, что то ли СКА умеет давить «Витязь», то ли «Витязь» не умеет сопротивляться СКА, но на выходе мы имеем то, что имеем.
А это означает, что даже в своём нынешнем наполовину невменяемом состоянии СКА всё-таки справится с подольчанами, хоть это и потребует немало сил и стараний. Напрасными они не окажутся, СКА победит в основное время с преимуществом в пару шайб. Или мы запустим на новом витке шарманку о кризисе в СКА», — сказал Лебедев.
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