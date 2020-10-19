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«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Павлюченко на встречу АПЛ

«Лидс» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Павлюченко на встречу АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ «Лидс» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Лидса» за 2.50.

«Лидс» принимает в родных стенах «Вулверхэмптон» 19 октября. Хозяева поля дают бой всем подряд, сейчас на очереди претендент на еврокубки.

Подопечные Марсело Бьелсы в этом сезоне очень хороши, поскольку потерпели только одно поражение, да и то трижды поразили ворота действующего чемпиона «Ливерпуля» (3:4).

Думаю, они продолжат играть в том же духе, поэтому сегодня кажутся фаворитами. На своём поле клуб боролся и с более серьёзными противниками.

«Волки» с приходом нескольких португальцев в последние годы заметно прибавили и уже претендует на Лигу Европы. Тем не менее три поединка из предыдущих четырёх были проиграны.

Конечно, у команды есть несколько ярких футболистов, но в целом не верю в них на длинной дистанции. На данный момент их физические кондиции хуже, так что ставлю против», — сказал Павлюченко.

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