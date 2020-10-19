Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Рэя Лонго на бой UFC254

Тренер Эла Яквинты Рэй Лонго дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



Ставка: победа Гэтжи за 3.50.



«На этот раз претенденту я даю намного больше шансов, чем в прошлый раз. Мы видели развитие Гэтжи в поединке с Тони Фергюсоном. Он был более терпеливым. Он не проваливался. Его тренер Тревор проделал феноменальную работу, напомнив ему не терять концентрацию, когда разговаривал с ним после третьего или четвёртого раунда. Не помню точно.



Никаких тайн нет. Гэтжи тяжело повалить. Если бойца тяжело повалить и он быстро встаёт, то он становится кошмаром для Хабиба. К тому же и его нельзя списывать со счетов в стойке, но у Гэтжи тут существенное преимущество.



Проблема в том, что если ему удастся удержать Гэтжи в партере, то не уверен, что у Джастина достаточно хороши навыки джиу-джитсу, чтобы сдерживать Хабиба. В этом различие. Даже в бою с Элом Яквинтой… Эл занимался и джиу-джитсу, и борьбой, хотя борьбой не на одном уровне с Гэтжи. Не знаю, каков Гэтжи на спине, но если он окажется на ней, то, думаю, Хабиб его разорвёт. Так что для меня ключевым моментом будут перекаты в партере и способность Хабиба удержать его в партере.



А вот если Гэтжи заставит его попотеть в этих эпизодах, то будь ты хоть суперменом. Эл останавливал тейкдауны Хабиба в третьем и четвёртом раундах. Понимаете? Проблема Эла была, я как сейчас помню тот вечер, в том, что он тренировался для трёх раундов и не работал над борьбой, потому что готовился к Фелдеру. Его руки были мёртвыми уже после двух раундов с Хабибом.



Если Гэтжи сумеет выбираться и заставит Хабиба вымотаться, то в стойке с его боксом и лоу-киками… Даже не знаю, кого выбрать. Я хочу выбрать Гэтжи, но его соперник не знал поражений не просто так, он всегда находит способ победить. В этом и проблема. Сложно ставить против него.



Думаю, что тренировки с Усманом должны принести плоды. Это выдающийся борец из 170 фунтов. И из-за этого я склоняюсь в пользу Гэтжи», — сказал Лонго.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254 Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.