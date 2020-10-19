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Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Криштиану Роналду на бой турнира UFC 254

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Криштиану Роналду на бой турнира UFC 254
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Легендарный футболист, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду дал прогноз на бой турнира UFC 254, в котором сойдутся россиянин Хабиб Нурмагомедов и представитель США Джастин Гэтжи.

Ставка: победа Нурмагомедова за 1.33.

«Хабиб победит, он мой брат, иншааллах», — сказал Роналду.

Поединок Нурмагомедов — Гэтжи на турнире UFC 254 пройдёт поздно вечером 24 октября по московскому времени. Начало боя – не ранее 23:00 мск. Поединок состоится в ОАЭ, на острове Яс, или «Бойцовском острове».

Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен ТВ».

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254
Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.
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