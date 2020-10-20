«Зенит» — «Брюгге»: когда играют 20.10.2020, где смотреть онлайн, кто победит

20 октября «Зенит» примет «Брюгге» в матче 1-го тура группы F Лиги чемпионов. Начало игры — в 19:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех бельгийцев оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.00.
Букмекеры считают, что матч группы F «Зенит» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.76, на пенальти — за 2.90, на удаление — за 3.70. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.30.
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