«РБ Лейпциг» — «Истанбул ББ»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Истанбул».

Ставка: победа «РБ Лейпциг» всухую за 2.44.

«Подопечные Окана Бурука попали в групповой этап напрямую. В прошлом сезоне они проиграли первому же сопернику — в третьем квалификационном раунде уступили крепкому «Олимпиакосу» (0:2, 0:1). Зато потом довольно уверенно выиграли чемпионат Турции и неплохо выступили в Лиге Европы.



Правда, старт нынешнего сезона получился слабым. Видимо, именно из-за еврокубков. Команде пришлось играть в августе (вылетели из Лиги Европы от «Копенгагена»), в результате чего подготовка к новому сезону оказалась скомканной. Стартовать пришлось вместе со всеми, а времени на отдых было меньше.



В итоге в четырёх стартовых турах удалось зацепить всего одно очко. И это при вполне рабочем расписании. Первую победу одержали уже после октябрьской международной паузы. В гостях разобрались с мощным «Трабзонспором» (2:0), хотя тот тоже начал далеко не лучшим образом.



Беда в том, что «РБ Лейпциг» будет спрашивать гораздо строже и за ошибки непременно накажет. «Быки» — очень гибкая команда, которая умеет быстро реагировать на происходящее на поле и моментально менять тактику. Тимо Вернер перебрался в «Челси», а результаты даже не думают ухудшаться.



В четырёх турах чемпионата Германии набрано 10 очков, а это чистое первое место в турнирной таблице. Единственная ничья — в гостях у «Байера» (1:1). Соперников попроще разобрали с запасом. 3:1 с «Майнцем», 4:0 с «Шальке» и 2:0 с «Аугсбургом». Как видно, оборона в порядке.



Предыдущие матчи соперники провели 17 октября, то есть дополнительного преимущества ни у кого не будет. А по уровню исполнителей немцы гораздо сильнее. Плюс своё поле и отличный тренер. Предпосылок для сенсации не видно. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 1.85 и П1 всухую за 2.44. Турецкие клубы традиционно не блещут в гостях».