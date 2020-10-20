«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 20 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» с форой (+1.5) за 1.74.
«Неудивительно, что подопечные Андрея Скабелки идут фаворитом. Ведь «Спартак» сейчас переживает не лучший период. Кадровых проблем достаточно, стабильности нет. Недавно выдали отрезок из четырёх поражений в пяти матчах. Закрыли его только накануне. Тоже в Минске, 3:0.
«Зубры» действовали активнее и перебросали оппонента почти в два раза (26:15). Хотя вышли на лёд всего с одним легионером. Вот только Юлиус Гудачек тащил абсолютно всё, а остальное сделала первая тройка. Лукаш Радил реализовал большинство, Йори Лехтеря удвоил преимущество во втором периоде. Третью шайбу закинули в пустые ворота.
Шансы «Локомотива» действительно выше. Свой лёд, шикарная победная серия, лишний день отдыха. Соперник более чем удобный — в семи из восьми предыдущих сражений со «Спартаком» набрали очки. И всё же перегруз в линии кажется чрезмерным. На П1 дают в районе 1.70.
Во-первых, ярославцы проводят октябрь в жутком графике. У них было шесть матчей за 11 суток, то ести почти две недели жизни в формате «игра через день». Три выходных — это хорошо, но не факт, что достаточно. Во-вторых, «Спартак» потихоньку добавляет. Набирает очки в четырёх встречах кряду, реже пропускает.
В-третьих, результат подопечным Олега Знарка нужен позарез. Они только-только вернулись в зону плей-офф, выбив из топ-8 Запада «Витязь». У которого имеется игра в запасе. Проверять Х2 за 2.34 не рискнём, но лёгкой победы у фаворита тут быть не должно. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.74 и ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.10.
Красно-белые забивали как минимум два раза в трёх из четырёх предыдущих очных встреч. Легионеры вроде бы набрали форму, большинство всё чаще напоминает о себе. Эдди Паскуале придётся постараться».
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