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«Барселона» — «Ференцварош»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

«Барселона» — «Ференцварош»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Ференцварош».

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.45.

«Вообще, Сергей Ребров уже выполнил задачу на год: венгерский клуб впервые с сезона-1995/1996 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Соответственно получит солидные призовые от УЕФА. Если получится зацепить хоть какие-то очки, будет вообще прекрасно. Основная надежда, естественно, на киевское «Динамо».

А в остальных случаях цель попроще: сохранить лицо и получить бесценный опыт. Тут надо помнить, что у хозяев жуткий график. Почти все лидеры играли за сборные, 17 октября сражались с «Хетафе, а уже 24-го числа состоится битва с мадридским «Реалом». А тут «Ференцварош».

Думается, состав окажется полуторным. Куману жизненно необходимо поберечь лидеров перед «класико». Никакой разгром венгров не компенсирует возможной неудачи с действующим чемпионом Испании. Наиболее вероятный расклад выглядит так: каталонцы агрессивно проводят дебют в расчёте быстро получить преимущество, чтобы в дальнейшем чувствовать себя максимально комфортно и не тратить лишние силы.

Если вдруг возникают трудности, во втором тайме на поле появятся два-три ключевых исполнителя, которые помогут взять три очка. А разница голов и прочие факторы не имеют основного значения, ведь в группе пропасть между двумя сильнейшими командами и парой аутсайдеров. Проблем с выходом в плей-офф в любом случае не возникнет.

Довольно надёжно выглядит П1 всухую за 1.62. Варианты посмелее — П2 с форой (+3) за 1.83 и гол в первые 15 минут за 2.45. Нам больше всего нравится последний вариант. С числом голов угадать тяжелее: разница огромная, но рвать жилы перед «класико» фаворит не станет».

«Барселона» — «Ференцварош». Прогноз: Месси пощадит Реброва. «Класико» с «Реалом» важнее
График у сине-гранатовых жуткий, они поберегут силы перед «Реалом».
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