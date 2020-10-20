«Лацио» — «Боруссия Д»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов 20 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Боруссия Д».

Ставка: победа «Боруссии» всухую за 4.80.

«Кадровые проблемы у хозяев действительно солидные. Травмированы Лулич, Раду, Луис Фелипе, Баштуш, Лаццари и Андреас Перейра. Строго говоря, у тренерского штаба фактически нет пространства для манёвра. Иммобиле готов выйти на поле, однако скамейка сейчас отсутствует как класс. 11 игроков основы и один-два серьёзных исполнителя в запасе.



Неудивительно, что на таком фоне дортмундцы идут фаворитом даже на чужом поле. Они-то как раз в порядке. Три победы в четырёх турах чемпионата Германии — могло быть лучше, но в Аугсбурге действительно ничего не получилось (0:2). Хотя с учётом плотного графика разовые осечки будут у всех.



Достаточно взглянуть на АПЛ. Да и «Бавария» успела получить 1:4 от «Хоффенхайма». После международного перерыва «шмели» выиграли в Зинсхайме. С большим трудом — 1:0, с голом на 76-й минуте. И всё же по делу. Действовали активнее, территорией владели, создали больше. А Марко Ройс прекрасно вышел на замену.



Букмекеры вообще не сомневаются в высокой результативности, хотя в этом есть серьёзные сомнения. Дело в том, что «бьянкочелести» сейчас чертовски далеки от оптимального состояния, а у дортмундцев за четыре тура Бундеслиги ни разу не доехала ставка «обе забьют». Трижды они сыграли на ноль, а в Аугсбурге остались с пустыми руками.



ИТМ 1.5 гола «Лацио» за 1.69 кажется надёжной ставкой. Варианты посмелее — ИТМ 1 гола «Лацио» за 2.65 и «обе забьют — нет» за 2.72. Качественной поддержки у Иммобиле, похоже, не будет, а оборона у немецкого клуба сейчас хороша. Потому любители рисковать могут даже проверить П2 всухую за сумасшедший коэффициент 4.80. На наш взгляд, он должен находиться в районе 3.50-3.70».