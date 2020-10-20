«Барселона» — «Ференцварош»: прямая трансляция 20 октября, какой канал, прогнозы и ставки

20 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Ференцварош». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Игра».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.08. Успех «Ференцвароша» оценён букмекерами коэффициентом 37.0. Поставить на ничью предлагают за 14.25.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.56. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.62.



На пенальти дают 2.40, на удаление 3.80.

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