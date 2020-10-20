«ПСЖ» — «МЮ»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале

20 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионовУЕФА «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «МЮ» оценён букмекерами коэффициентом 5.80. Поставить на ничью предлагают за 4.40.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

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