«Динамо» Киев – «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Динамо» Киев – «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» и минимум 2 мяча в матче за 2.21.



«Команды не встречались много-много лет (18, если быть точным). Но к огромному сожалению для Киева, матч пройдёт без зрителей. Соответственно это лишает домашнюю команду возможности как-то уравновесить то огромное преимущество, которым «Ювентус» располагает. Честно говоря, очень удивлён линии, которую предлагают букмекеры, давая 1.90 за победу «Ювентуса».



На мой взгляд, «Ювентус» – стопроцентный фаворит этого матча. Но линия – штука математическая. Серия «Динамо» впечатляет. Но здесь всё-таки нужно обратить внимание на то, с кем играл киевский клуб. Конечно, «Гент» переоценивать не нужно. И брать эти победы в качестве референтного значения для предстоящего прогноза не стоит.



«Наполи» тут забил 3 мяча за 20 с небольшим минут самой «Аталанте». А «Ювентус», в свою очередь, на выезде забил 2 мяча «Роме», которая была бешено настроена.



Отсутствие в матче Роналду пока не подтверждено, может, он ещё и приедет. Но даже не в нём дело. Без него и без Дибалы у «Ювентуса» есть кому играть. Так что моя любимая ставка на голы Роналду или Дибалы пропадает. Под руководством Пирло Дибала не играет, а участие Роналду под вопросом.



Я бы предлагал отталкиваться здесь от «Юве». Либо просто взять П2, либо взять П2 и тотал. Не думаю, что в матче обойдётся 1-2 мячами.



Поэтому мне нравится вариант П2 и ТБ (1,5), коэффициент 2.21 – прекрасный вариант», — сказал Черданцев.

«Динамо» Киев — «Ювентус». Прогноз: Луческу удивит Пирло, Дибала с Моратой покорят Украину Киевляне очень хороши, а у чемпиона Италии не будет Криштиану Роналду.