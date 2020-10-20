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«Ренн» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

«Ренн» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.76.

«Ренн» здорово провёл минувший сезон Лиги 1, где в сокращённом турнире добыл путёвку для участия в Лиге чемпионов. Старт нового первенства хозяева начали в чемпионском стиле и только сами у себя отняли серьёзное преимущество перед «ПСЖ», сыграв в двух последних турах вничью с аутсайдерами.

«Краснодар» за 11 туров добыл пять побед и три раза сыграл вничью, что принесло седьмое место, хотя стоит отметить, справедливости ради, что «быки» также растеряли баллы на ровном месте.

В составе хозяев не выйдут Леа, Мауасса, Ньямси и Ньянг, россияне сыграют без Кабеллы, Маркова, Ари и Вандерсона.

Французы имеют сильный состав и не просто так являются лидерами чемпионата. Кубанцы уже совершили подвиг, который привёл команду в группу ЛЧ.

Я считаю, что российский клуб достоин успеха, и могу предположить, что эта дуэль завершится вничью, на что и сделаю ставку», — сказал Мостовой.

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В шести последних играх краснодарцы забили 15 голов. Ждём продолжения банкета.
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