«Ренн» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар».



Ставка: ничья за 3.76.



«Ренн» здорово провёл минувший сезон Лиги 1, где в сокращённом турнире добыл путёвку для участия в Лиге чемпионов. Старт нового первенства хозяева начали в чемпионском стиле и только сами у себя отняли серьёзное преимущество перед «ПСЖ», сыграв в двух последних турах вничью с аутсайдерами.



«Краснодар» за 11 туров добыл пять побед и три раза сыграл вничью, что принесло седьмое место, хотя стоит отметить, справедливости ради, что «быки» также растеряли баллы на ровном месте.



В составе хозяев не выйдут Леа, Мауасса, Ньямси и Ньянг, россияне сыграют без Кабеллы, Маркова, Ари и Вандерсона.



Французы имеют сильный состав и не просто так являются лидерами чемпионата. Кубанцы уже совершили подвиг, который привёл команду в группу ЛЧ.



Я считаю, что российский клуб достоин успеха, и могу предположить, что эта дуэль завершится вничью, на что и сделаю ставку», — сказал Мостовой.

«Ренн» — «Краснодар». Прогноз: Сафонов и Классон покажут французам, как умеют играть в РПЛ В шести последних играх краснодарцы забили 15 голов. Ждём продолжения банкета.