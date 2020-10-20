«ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.85.
«Это будет принципиальная игра, учитывая, в каком стиле полтора года назад гости выбили парижан. И у той, и у другой команды сейчас присутствуют некоторые проблемы. «ПСЖ», например, пока отходит от финала Лиги чемпионов, только-только набирая форму. Манкунианцы же победили «Ньюкасл», но сделали это в самом конце. Всё же подопечные Сульшера пока не нашли своей оптимальной игры.
Думаю, нас ожидает открытый футбол. Если тогда «МЮ» не мог позволить себе такой роскоши, то сейчас состав к этому располагает. Да и стиль у «дьяволов» несколько поменялся.
Я жду обмена ударами и результативного матча. Поэтому предлагаю сделать комбинированную ставку: обе забьют» + ТБ (2,5)», — сказал Дементьев.
- 20 октября 2020
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 19 октября 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:15