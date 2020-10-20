«ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.85.



«Это будет принципиальная игра, учитывая, в каком стиле полтора года назад гости выбили парижан. И у той, и у другой команды сейчас присутствуют некоторые проблемы. «ПСЖ», например, пока отходит от финала Лиги чемпионов, только-только набирая форму. Манкунианцы же победили «Ньюкасл», но сделали это в самом конце. Всё же подопечные Сульшера пока не нашли своей оптимальной игры.



Думаю, нас ожидает открытый футбол. Если тогда «МЮ» не мог позволить себе такой роскоши, то сейчас состав к этому располагает. Да и стиль у «дьяволов» несколько поменялся.



Я жду обмена ударами и результативного матча. Поэтому предлагаю сделать комбинированную ставку: обе забьют» + ТБ (2,5)», — сказал Дементьев.