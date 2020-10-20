«Ренн» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов 20 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ренн» — «Краснодар» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.97.



«Краснодар» уверенно обыграл «Рубин» в выходные, хотя не все лидеры играли, кое-кому дали отдохнуть. Вроде бы должны краснодарцы составить конкуренцию «Ренну», но есть проблемы. Опять тесты сомнительные. Может не сыграть Кабелла из-за этого. Проблемы со здоровьем есть у Классона и Вандерсона. А если всех троих не будет, это уже совсем другая команда. Но я думаю, что такого не будет. Кто-то появится на поле из лидеров.



«Ренн» очень силён. Одна из двух команд в чемпионате Франции, которая не проигрывала со старта. 4 победы и 3 ничьих у «Ренна», он идёт на третьем месте. Состав очень ровный. Защита достаточно опытная, хотя и молодых ребят подключают. В центре поля есть и очень опытные ребята, тот же Н’Зонзи, поигравший в очень серьёзных клубах — «Роме», «Севилье». А есть 17-летний Камавинга, который недавно забил первый гол за сборную Франции. Атака достаточно молодая, но футболисты разноплановые. И я бы отметил, что редкий случай, когда команда забивает меньше двух мячей за игру.



«Краснодару» может не хватить опыта. Да, «Ренн» тоже не такой уж частый гость в еврокубках, тем более в Лиге чемпионов, но уровень сопротивления в чемпионате Франции гораздо выше, чем в России. Плюс есть люди, поигравшие на самом высоком уровне.



Сложно будет «Краснодару» не пропустить. В это вообще не верится. Оборона не самая сильная линия у «Краснодара». Но сам «Краснодар» в атаке может преуспеть. Создавать моменты он умеет. Поэтому я бы поставил на «тотал больше 2.5 мяча», — сказал Титов.

«Ренн» — «Краснодар». Прогноз: Сафонов и Классон покажут французам, как умеют играть в РПЛ В шести последних играх краснодарцы забили 15 голов. Ждём продолжения банкета.