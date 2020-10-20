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«Динамо» К — «Ювентус»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов в Киеве

«Динамо» К — «Ювентус»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов в Киеве
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» Киев — «Ювентус» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.88.

«Киевское «Динамо» начинает Лигу чемпионов домашним матчем с «Ювентусом». Сейчас прежде всего обсуждается фигура Криштиану Роналду, который не поехал из-за коронавируса. Придётся «Ювентусу» обходиться без своего лидера. Но даже в целом тот состав, который привозит «Ювентус», состоящий из 19 человек, где только третий вратарь не попадёт в заявку, всё равно выглядит боевым и серьёзным.

Мне кажется, что совсем молодой во многих аспектах динамовской команде будет тяжело. Неделя сборных получилась очень насыщенной. Бущан и Забарный сыграли много за свою сборную. Сыграли хорошо, но это ещё не всё. Здесь нужно понимать, что у «Ювентуса» накоплен просто огромный опыт в Лиге чемпионов. Они знают, как добиваться успеха даже в таких сложных условиях.

Думаю, что «Ювентус» выиграет. Коэффициент на это 1.88. Но думаю, что «Динамо» нервы потреплет», — сказал Андронов.

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