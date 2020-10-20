«ПСЖ» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Париже

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 4 мячей в матче за 1.66.



«Я думаю, многие порадовались такой жеребьёвке. На «Парк де Пренс» встретятся «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Тут ещё и Кавани подъехал играть за «красных дьяволов» против парижан. В общем, много крутых историй, как и история с предыдущей лигочемпионской кампанией, когда «МЮ» выбил «ПСЖ», так и история прошедшей кампании, когда «ПСЖ» был близок к главному трофею. Много пересечений. Думаю, что матч будет одним из самых главных на этой неделе.



Вот результативность тут — немного другое дело. Конечно, всё указывает на большое количество мячей. Мы можем обратить внимание, что в среднем в матче с участием «МЮ» 4,5 забитых мячей. В среднем если мы возьмём матчи парижан у себя дома, то 3,2 мяча. Только что «ПСЖ» разобрался с «Нимом» очень круто, забив четыре и не пропустив.



Только что «МЮ» во втором тайме выполнил норматив, но пропустил всё же один. Всё говорит о том, что будет большая результативность. Мне же кажется, что Сульшер прекрасно понимает, что его оборону терроризировать будет Мбаппе, который находится в уникальной форме. Если мы возьмём отрезок в 34 матча, то у него 27 мячей. Надо под него придумать какой-то план, укрепить центр полузащиты.



Мне кажется, что «Манчестер» постарается пропустить как можно меньше. Это длинная история, длинный турнир. При всём том, что всё указывает на высокую результативность, думаю, что будет не так уж и много забитых мячей. Я посмотрел, у «Винлайна» есть интересное предложение — тотал меньше 3.5 за приличный ответ. Думаю, что стоит пойти вопреки всеобщему мнению и поставить на антирезультативность в суперрезультативной паре. По крайней мере в первом матче в Париже», — сказал Казанский.

«ПСЖ» — «МЮ». Прогноз: ну здравствуй, Лига чемпионов! Неймар и Ди Мария дадут жару Манкунианцы слабо начали сезон, а у парижан пять побед подряд с общим счётом 16:1.