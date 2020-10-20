«Зенит» — «Брюгге»: ставка Евгения Ловчева на матч ЛЧ в Санкт-Петербурге

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Зенит» — «Брюгге» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Зенита» за 1.75.



«Зенит» играет на два фронта. «Зенит» играет на третий день. Во встрече с «Сочи» Сергей Семак дал отдохнуть лидерам сборной России. Поэтому ребята будут выглядеть чуть-чуть свежее.



Также мы убедились, что у «Зенита» отличная скамейка. Во встрече с «Сочи» на поле вышли и сделали игру запасные футболисты.



Более того, посмотрите, кого приобрел «Зенит» за последние два года. Это Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий, Вилмар Барриос. Это было год назад. Сейчас «Зенит» приобрел Деяна Ловрена, Малкома. Это отличные трансферы под Лигу чемпионов. Естественно, они не будут играть без охоты как в чемпионате. Сейчас они будут продавать себя через Лигу чемпионов. Поэтому я думаю, что «Зенит» победит», — сказал Ловчев.

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