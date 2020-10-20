«Зенит» — «Брюгге»: прогноз Виктора Гусева на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Брюгге».
Ставка: победа «Зенита» за 1.74.
«У нас снова Лига чемпионов. Хочу предложить вам прогноз на матч 1-го тура группового этапа. «Зенит» будет принимать бельгийский «Брюгге» 20 октября.
Говорить о какой-то истории встреч вряд ли стоит. В 1987 году они сыграли в рамках Кубка УЕФА, тогда «Зенит» выиграл 2:0 и проиграл 0:5. С тех пор была только одна товарищеская встреча в 2014 году, сыграли команды 1:1.
Предыдущая Лига чемпионов для «Зенита» была провальной. Последнее место в группе они заняли, но это была группа «Лейпцига» и «Лиона». Мы знаем, как высоко поднялись в том турнире эти команды.
«Брюгге» в своей группе занял третье место. Там были «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Галатасарай». Тоже ничего себе четвёрочка. Были свои подвиги, когда бельгийские футболисты в гостях сыграли вничью с мадридским «Реалом» 2:2.
У «Брюгге» есть хороший международный опыт. Они, что важно, очень неплохо играют на выезде, если посмотреть по статистике.
«Брюгге» выиграл чемпионат Бельгии в прошлом сезоне, в этом — тоже находится на лидирующих позициях и претендует на чемпионство. Эта команда много забивает. Была победа над «Андерлехтом» 3:0. Есть свой бомбардир Ханс Ванакен. Обратите внимание и на нигерийца Окереке. За ними должны и зенитовцы тоже следить.
«Брюгге» хорош в атаке и контроле мяча. По классу, как мне кажется, он всё же уступает нынешнему «Зениту». Тем более что «Зенит» будет играть на своём поле. Определённое преимущество в этом есть. «Зенит» дома в Лиге чемпионов почти всегда забивает.
Вот такая ситуация. Соперник «Зенита» — крепкий орешек. Но мне кажется, что нынешний «Зенит» по классу игроков повыше и имеет все шансы сыграть на своём поле удачно. Я из этого и буду исходить в своём прогнозе», — сказал Гусев.
- 20 октября 2020
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