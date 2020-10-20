«Барселона» — «Ференцварош»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе G Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Барселона» — «Ференцварош».
Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (+3) за 1.83.
«Сергей Ребров обыгрывал «Барселону» и 3:0, и 4:0. Правда, с киевским «Динамо» и в качестве игрока. Его «Ференцварош» исповедует те же принципы – команда хорошо организована, слаженно обороняется и быстро переходит из обороны в атаку. Шевченко с Ребровым там, конечно, нет, но как минимум в плане скорости венгры тем киевлянам не уступят.
«Барса» пока разочаровывает больше, чем радует своей игрой. В последних двух турах был неубедительный матч с «Севильей» (1:1) и бездарная игра с «Хетафе» (0:1). Каталонцы не только проиграли, но и позволили скромным соперникам нанести и больше ударов, и чаще попасть в створ, и подать больше угловых, и создать больше голевых моментов.
Куман по-прежнему находится на стадии экспериментов, и от этого страдает игра. А в субботу уже «класико» с мадридским «Реалом»…
Понятно, кто здесь будет владеть инициативой, но будет ли у хозяев здесь лёгкая жизнь, вопрос. Думаю, и сами венгры будут периодически выбегать в контратаки, ну а у гранатово-синих опорная зона — это пока проходной двор», — сказал Петросьян.
- 20 октября 2020
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