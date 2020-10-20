«Ренн» — «Краснодар»: прогноз Александра Неценко на матч 1-го тура Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Ренн» — «Краснодар».
Ставка: «Ренн» не проиграет и обе забьют за 2.19.
«Если брать опыт французской команды, то вспоминается великолепное выступление два года назад в Лиге Европы. Все-таки не так бретонские болельщики избалованы матчами в еврокубках, а ведь тогда «Ренн» добрался до стадии 1/8 финала. В 1/16 финала «Ренн» обыграл «Бетис», забив шесть голов в двух матчах. В 1/8 финала дома обыграл «Арсенал», забив три мяча, правда, потом уступил.
Жюльен Стефан, тренер бретонцев, пожалуй, сейчас самый молодой и талантливый тренер французского футбола. У него собралась великолепная команда, поэтому «Краснодару» будет очень непросто противостоять французскому клубу.
Матч против «Дижона», в котором «Ренн» не сумел добыть победу в игре с аутсайдером, не очень показателен. Во-первых, в запасе оказался Камавенга, вызывающийся в сборную Франции Дидье Дешамом. Также в запасе был и основной опорник, который регулярно попадает в состав сборной Франции.
Стоит ждать появления в воротах команды вновь приобретенного голкипера сборной Сенегала Гомиса. Кроме того, уже дебютировали и новички «Ренна» — это Ругани, Дальберт и Жереми Докур, восходящая звезда бельгийского футбола. Этот парень уже выходил в составе команды Роберто Мартинеса и даже забивал.
Что бросается в глаза в первую очередь? Да, «Ренн» — один из лидеров французского чемпионата, который пока не потерпел ни одного поражения, как и «Лилль», но при этом «Ренн» провел всего один сухой матч в этом сезоне в семи турах. Команда великолепно смотрится, у нее в составе есть люди, которые могут усилить игру со скамейки запасных.
«Краснодар» в семи последних матчах чемпионата России постоянно пропускал. В матчах с ПАОКом он также пропускал в обеих встречах. Предполагаю, что обе команды забьют, а «Ренн» не проиграет».
- 20 октября 2020
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