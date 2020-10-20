«Ренн» — «Краснодар»: ставка Артура Петросьяна на матч группового этапа Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура в группе E Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ренн» — «Краснодар».



Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.10.



«Ренн» отдал Менди в «Челси» и до сих пор не оклемался от этой потери. Команда с одной из самых крепких линий обороны в прошлом сезоне в этом пропускает почти в каждом матче (в шести из семи), а призванный заменить сенегальца 36-летний Салин не выручает. В пятницу, например, замыкающий турнирную таблицу «Дижон» нанёс больше ударов в створ ворот «Ренна», создал больше голевых моментов и вполне мог победить.



«Краснодар» в субботу не выпустил в стартовом составе нескольких основных игроков, так что к поездке во Францию они должны быть свежими. «Быки» вполне прилично смотрелись, хорошо двигались, много создавали остроты у ворот «Рубина».



Думаю, если они сыграют так же дисциплинированно, как в Салониках, и избегут ненужной суеты у своих ворот, то шансы на положительный результат будут неплохими. Впереди-то свои моменты у «Краснодара» есть всегда», — сказал Петросьян.

«Ренн» — «Краснодар». Прогноз: Сафонов и Классон покажут французам, как умеют играть в РПЛ В шести последних играх краснодарцы забили 15 голов. Ждём продолжения банкета.