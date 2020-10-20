«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Спартак».



Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.20.



«Ярославцы на выезде победили минское «Динамо» — 1:0. Москвичи свой предыдущий матч тоже играли с минчанами и одолели их со счётом 3:0, только двумя днями позже. Таким образом, у «Локомотива» было больше дней отдыха перед сегодняшней встречей. Посмотрим, сможет ли это как-то повлиять на ход матча и кто от этого вообще выиграет. Также ярославцы на выезде обыграли по буллитам рижское «Динамо» — 3:2, а «Спартак» с тем же счётом дома в овертайме недавно уступил «Барысу».



Нас ждёт очень тяжёлое противостояние. Снова не знаешь, какие будут стартовые составы, кто вообще выйдет на лёд, трудный прогноз. Вроде все поправились, выздоровели, играют, а потом раз — и травма откуда ни возьмись. Я отдам предпочтение гостям. У них сейчас по идее все вернулись, всё хорошо. Правда, два хоккеиста ещё лечатся.



Думаю, красно-белые смогут выиграть с преимуществом в одну шайбу. Просто снова многое будет зависеть от вратарей. Если нормально сыграют, то победа подопечным Олега Знарка обеспечена. После разгрома со счётом 1:7 «Локомотив» для них как косточка, лакомый кусочек.



Психология поменяется, Знарок всех перенастроит. Если завал случится, то они его быстро разгребут. Москвичи очень серьёзно настроятся, будут эмоции, слабинки никто не даст. Им надо вылезать из ямы. Команда всё ещё за пределами заветной восьмёрки. Давайте при таких обстоятельствах возьмём вариант ставки «Спартак» не проиграет», — сказал Кожевников.

«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: победная серия Скабелки под угрозой, Знарок очень зол Ярославцы добыли шесть побед подряд, но и у «Спартака» дела потихоньку выправляются.