Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 254

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко дал прогноз на бой турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



Ставка: досрочная победа Гэтжи за 6.20.



«На этот раз будет всё неоднозначно, потому как у американца есть оружие, которым он может противостоять непобеждённому бойцу. Боевой характер и умение защищаться от тейкдаунов — это про него. Думаю, он самый неудобный соперник для Хабиба за всю карьеру. Не знаю, насколько сейчас готов биться Нурмагомедов. Потеря отца не могла не отразиться на его психологии. Непонятно, как он готовился к этой встрече, кто его «гонял» и тренировал вместо Абдулманапа. Гэтжи же готовился в привычном для себя темпе и набирал форму.



Даже может быть такое, что Хабиб недооценит Гэтжи, ведь до этого он всегда всех побеждал в одинаковом стиле и не выдумывал ничего нового. Но вырваться из контроля в партере и подняться на ноги, на мой взгляд, американец может. Да и раньше ещё никто не тряс Хабиба в стойке, поэтому подбородок у него «зелёный», и он даже от одного хорошего удара может поплыть.



Конечно, буду болеть за Хабиба и держать за него кулаки. Но если рассуждать объективно, то вижу хорошие шансы у Гэтжи в этом поединке. Ещё раз повторюсь, что это самый сложный оппонент для Хабиба. И он подобрался к нему в самое неподходящее время, когда в моральном плане Нурмагомедову очень тяжело.



В общем, мой прогноз — победа Джастина Гэтжи за коэффициент 3.98. А для любящих рискнуть можно взять и досрочный выигрыш американца, в таком случае кэф вырастет до 6.20. Желаю и вам удачи в ставках. Насладитесь боем как следует», — сказал Емельяненко.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254 Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.